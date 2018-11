Emma Thompsont kitüntették a Buckingham-palotában - fotók

Emma Thompson angol színésznő, miután a lovagi cím női megfelelőjének számító, Dame előnév viselésére jogosító legmagasabb ranggal tünteti ki őt Vilmos cambridge-i herceg.

Emma Thompson angol színésznő és férje, Greg Wise. Fotók: MTI

A Brit Birodalom Rendjével tüntették ki szerdán a Buckingham-palotában az Oscar-díjas Emma Thompsont és Sarah Gordy színésznőt - adta hírül a BBC News.A lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére feljogosító ranggal járó kitüntetést Vilmos herceg adta át a palotában rendezett ünnepségen."Kiskora óta ismerem, úgyhogy csak kuncogtunk" - mesélte Thompson a londoni ceremónia után az újságíróknak.Az Oscar- és BAFTA-díjas sztár hozzáfűzte: "nagyon jó érzés volt", hogy színművészetben nyújtott munkásságáért kapta meg a dame rangot.A ceremónián Sarah Gordy is megkapta a Brit Birodalom Rendjét (MBE). Ő lett az első Down-kóros nő, aki elnyerte az uralkodói kitüntetést. A színésznő, aki korábban a Mencap jótékonysági szervezet jószolgálati nagyköveteként is járt már a Buckingham-palotában, a Hívják a bábát és a Ház az Eaton Place-en című sorozatokban szerepelt."Nagyon keményen dolgoztam azért, amiben hiszek" - mondta el Gordy és hangsúlyozta, hogy szeretne másoknak is erőt adni példájával, különösen a Down-szindrómával élőknek.Az 59 éves Emma Thompson, az újságíróknak arról is beszélt, hogy szeret nyíltan állást foglalni politikai kérdésekben, és az alkalmat megragadva felhívta a figyelmet arra, hogy akár hárommillió brit iskolást is érinthet a "szünidei éhezés".A színésznőt férje, Greg Wise, valamint két gyermeke, Tindy és Gaia is elkísérte a ceremóniára.