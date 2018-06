Emma Thompson, Keira Knightley és Ken Follett is szerepel II. Erzsébet születésnapi kitüntetési listáján

A színművészet, az irodalom és a sport világsztárjai szerepelnek a brit uralkodó születésnapi kitüntetési listájának élén.



A 92 esztendős II. Erzsébet királynő születésnapja április 21-én van, de a jeles ünnepet az évszázados hagyománynak megfelelően mindig júniusban, színpompás katonai tiszteletadással ünneplik meg hivatalosan az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népei.



A szombaton esedékes idei ceremónia előestéjén ismertetett 111 oldalas születésnapi kitüntetési listán 1057 név sorakozik, 71 százalékuk a helyi közösségért végzett állhatatos munkájáért kapta a királynői elismerést.



A legismertebb kitüntettek között szerepel Emma Thompson kétszeres Oscar-díjas színésznő, akit a lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére feljogosító rangra emelt az uralkodó.



Emma Thompson az egyetemes filmtörténet egyetlen olyan szereplője, aki színészi játékért és forgatókönyvért is Oscar-díjat vehetett át.



A Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címében részesült az uralkodó születésnapi kitüntetési listáján Keira Knightley színésznő, aki a Love Actually (Igazából szerelem) című filmben együtt játszott Emma Thompsonnal.



Lovagi rangot adományozott a királynő két világhírű brit történésznek is.



Mary Beard, a Cambridge-i Egyetem klasszikafilológia-professzora, a Római Birodalom történetének világszerte nagyra becsült kutatója - aki számos televíziós sorozatot is készített az ókori Rómáról - szombattól a Dame lovagi előnév viselésére jogosult.



Az ugyanennek megfelelő Sir megszólításra tarthat igényt Simon Schama, a New York-i Columbia Egyetem történészprofesszora, aki szintén világhírnévre tett szert rendkívül sikeres történelmi témájú televíziós sorozataival.



A sport világának legismertebb kitüntetettje a Liverpool egykori legendás labdarúgója, majd trénere, Kenny Dalglish, aki szombattól ugyancsak a Sir Kenny megszólításra feljogosító lovagi cím tulajdonosa.



Dalglish 1977-ben a Celticből igazolt a Liverpoolhoz, amelynek színeiben 515 mérkőzésen 172 gólt szerzett, és 1990-es visszavonulásáig számos hazai és nemzetközi kupagyőzelem mellett nyolc bajnoki címet ünnepelhetett. Kétszer is volt a Liverpool szakvezetője: 1985 és 1991 között, valamint 2011-12-ben.



Az irodalmi élet leghíresebb kitüntetettjei között van Ken Follett, az egyik legsikeresebb kortárs bestseller-író, aki a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki címét (CBE) kapta II. Erzsébet királynőtől.



Lovagi címben részesült Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának volt főparancsnoka, aki a Nagy-Britanniát sújtó tavalyi terrortámadási hullám idején tanúsított helytállásáért kapta a magas elismerést.



A legidősebb idei kitüntetett a 103 esztendős Rosemary Powell, aki 97 éven át árulta minden évben a háborús halottak emléke előtti tisztelgés jelképévé vált pipacsot. A pipacs a fő szimbóluma Nagy-Britanniában a megemlékezésnek a háborúk katonaáldozatairól, egy kanadai katonaorvos rendkívül népszerűvé vált, 1915-ben írt verse nyomán, amely arról szólt, hogy a háború szántotta flamand mezőkön mindig a pipacs virágzik ki először az elesett katonák sírjain.



Rosemary Powell a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) címben részesült.