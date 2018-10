Emlékszik még Zolára? Így néz most ki az egykori műsorvezető!

Ujvári Zoltánt, alias Zolát az azóta már megszűnt VIVA TV-n ismerte meg az ország, majd több évig vezette a Sláger TV Nekünk 8 című műsorát Zoltán Erikával, valamint a Bandázó című unplugged koncertműsort. Bár az elmúlt években kicsit eltűnt a reflektorfényből, pedig a New Level Empire frontembereként is sikeres. A Sláger TV Zeneposta című műsorában most visszatér a kamerák elé, és az egykor csípős kérdéseiről ismert ex-műsorvezetőt a háziasszony, Pordán Petra faggatja. Ennek nyomán a dalszerző-énekes bepillantást enged a privát szférájába, sőt azt is elárulja, hogy a felesége miként viseli a nem mindennapi életmódját.A Sláger TV kívánságműsorának vasárnapi vendége alaposan megváltozott az évek során, hiszen a fölzselézett tüskehaj, és a borostával díszített "babaarc" már a múlté, Zola dús szakállt növesztett és oldalt felnyírva, hátrafésülve viseli a frizuráját. Az viszont már első blikkre megállapítható, hogy ugyanolyan rutinosan mozog a kamerák előtt, mint anno műsorvezetőként. Sőt, valósággal sziporkázik, sugárzik belőle a jókedv és a csibészség. Valami tehát örök és nem változik!A dalszerző-énekes Pordán Petra kérdései nyomán a bandájáról, a New Level Empire-ről, valamint a nem mindennapi életmódjáról is mesél.– Főleg éjszaka alkotok. Nappal nem lehet, mert annyi morajlás, annyi zaj van, hogy az az embert megzavarja. A feleségem pedig nagyon cukin fogadja, ha éjszaka kikelek mellőle az ágyból. Így nőttünk fel, így csiszolódtunk össze. Ilyenkor elvonulok és csinálgatom a dolgaimat. Éjszaka a kanapémon születnek a nagy ötletek. Leülök egy gitárral vagy egy zongorával és próbálgatom az ötleteimet. De általában hárman tesszük össze a dalokat, ez egy közös folyamat a New Level Empire-ben – meséli Zola.Azt is megtudhatjuk tőle, hogy a bandán belül mennyire fontos a kémia, és egy kis ízelítőt is ad a turnébuszban töltött mindennapokból.– Nagyon sokat vagyunk együtt összezárva, és alapvetően mindig jó a hangulat. Valaki iszik, valaki röhigcsél, valaki filmet néz. Én a legelején azt hittem, hogy ez idővel átalakul majd, megunjuk egymást. De szerencsére nem így van. Mindig fel tudjuk egymást húzni, hogy jól teljenek ezek az utak. De meg kell lennie a hazafele úton az antiszoc periódusnak is. Gyakorlatilag nem is a koncerten, hanem az egy órás röhögésben fáradunk le, ilyenkor kerülnek elő a filmek – árulja el.