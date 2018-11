Emlékszik még Anakin Skywalkert alakító színészre? - Ezért nem látjuk a hazai mozikban

Hayden Christensennek mindene megvolt ahhoz, hogy korának nagy színészeihez felemelkedjen: főszerep két sikeres filmben, színészi tehetség. A Star Wars: A Sithek bosszúja című film után már csak pár kisebb szerepet vállalt el, annak ellenére, hogy a Star Wars alakításai után Hollywood tárt karokkal várta. - írja a FemCafé A kanadai színészt 2010-ig láthattuk a mozivásznon. Játszott az Éberség című drámában, a Hipervándorban, az Eltűnések a 7. utcában című horrorban. Ez utóbbi annyira rosszul sikerült neki, hogy évekig nem kapott szerepet.Időközben vásárolt egy farmot, és gyermeke is született Rachel Bilson színésznőtől 2014-ben. Nemsokkal kislányuk születése után szakítottak, ami miatt a színész a munkába menekült. Nemrég játszott a Pizzarománc című filmben, és idén ősszel is feltűnt az amerikai mozikban a The Last Man című filmben, ami nem aratott osztatlan sikert. A kérdés az: vajon befut másodjára is egyszer?