Emlékérmét bocsát ki a Szózat megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából az MNB

- közölte az MTI-vel az MNB kedden.A közlemény szerint a Szózat megzenésítése emlékérmékkel a jegybank a Szózat örökérvényű soraira, a második nemzeti énekünk ma is aktuális üzenetére kívánja felhívni a figyelmet.Az emlékérmék előoldalán nemzeti lobogóval a háttérben a Szózatot író Vörösmarty Mihály félalakos ábrázolása látható, melyet Barabás Miklós festménye ihletett. Bal oldalon Magyarország címere jelenik meg, jobb oldalon a Szózat eredeti kéziratából vett idézetet, a költemény leghangsúlyosabb versszakát („A’ nagy világon e’ kívűl / Nincsen számodra hely: / Áldjon vagy verjen sors’ keze, / Itt élned, halnod kell.") a költő kézjegye zárja.Az emlékérmék előlapján helyezkednek el az emlékérme kötelező alaki kellékei: felső köriratban a MAGYARORSZÁG felirat, alatta a 2018 verési évszám, valamint jobbra lent három egymás alatti sorban a 20 000 illetve a 2000 FORINT értékjelzés és a BP. verdejel, amelyben – az emlékérmék hamisítás elleni védelmére – mikroírással készült biztonsági elemek is szerepelnek.Az emlékérmék hátlapján a Szózat zeneszerzője, Egressy Béni félalakos ábrázolása jelenik meg, amelyet szintén Barabás Miklós festménye inspirált.A háttérben az egykori Nemzeti Színház épülete látható, ahol a darab ősbemutatóját is tartották. Egressy alakja mellett fent a Szózat kottájának részlete, a későbbi művekben is gyakran idézett kezdő dallamsorok láthatóak, alul pedig a zeneszerző kézjegye található.A 20 ezer forint névértékű emlékérme súlya 77,76 gramm, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült tükörfényes kivitelben, míg a 2 ezer forint névértékű, 76,5 gramm súlyú színesfém változatot réz (75 százalék) és nikkel (25 százalék) ötvözetéből, selyemfényes kivitelben gyártották.Az emlékérmékből öt-ötezer darab készíthető. Az ezüst emlékérmét három hónapig, a színesfém emlékérmét időkorlát nélkül, a teljes készlet erejéig névértéken lehet megvásárolni május 10-től a Magyar Pénzverő Zrt. Érmeboltjában, illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban.A hazaszeretetre és hűségre felhívó költeményt Vörösmarty Mihály 1836-ban írta, Egressy Béni 1843-ban zenésítette meg a Nemzeti Színház nyílt pályázati felhívására. Egressy "Minden ember legyen ember és magyar!" jeligével nyújtotta be művét,a melynek ősbemutatóját 1843. május 10-én tartották. A pályázat sorsáról a közönség is döntött, amely hangos ovációval fogadta Egressy szerzeményét. A Szózat megzenésítése emlékérmékkel mind a költemény, mind a zene szerzője előtt tiszteleg a jegybank - áll a közleményben.