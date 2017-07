Eminem és Dr Dre új zenéken dolgoznak?

Forrás: mobo.com

Dr Dre állítólag Eminemmel dolgozik együtt egy új számon, ami a detroiti származású rapper új albumán fog megjelenni.Dre nagy szerepet játszottkarrierjének beindításában, rengeteg zenei alapot készített számára, köztük a My name is vagy a The Real Slim Shady számokhoz. Az elmúlt években azonban nem dolgoztak együtt.

Az HBO Dréről szóló új dokumentumsorozatának rendezője és egy zenei kiadó vezetője, Jimmy Lovine pendítette meg, hogy a producer és a rapper újra közös anyagon dolgoznak.Eminem legutóbbi albuma, a Marshall Mathers LP 2, 2013-ban jelent meg. A rapper jelenleg az augusztus végi Reading és Leeds Fesztiválra készül, majd Glasgow-ban is fellép. Mióta bejelentették a fesztiválidőpontokat, a rajongóknál beindult a spekulálás, lehet, még a nyáron új anyagot dob ki Eminem.