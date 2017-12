Eminem egy igazi karácsonyi ajándékkal lepi meg rajongóit

Négy év után készített új stúdióalbumot Eminem. A 45 éves amerikai rapper Revival című, sorrendben kilencedik anyaga pénteken jelent meg világszerte.Az album világát jól jellemzi az ősszel már megjelent Untouchable című dal: a korábbinál is több szó esik politikáról és korunk valós problémáiról, a társadalmi egyenlőtlenségekről, a rasszizmusról - közölte a Universal Music Hungary, a lemez magyarországi forgalmazója az MTI-vel.A rapper a 2013-ban kiadott The Marshall Mathers LP 2 óta nem jelentkezett új albummal. Utóbbi lemezt Eminemnek nagy kihívás lesz felülmúlnia, hiszen a Billboard 200 legjobb albumának listáján az első helyen végzett, több mint kétmillió példányban kelt el és két Grammy-t is kapott, köztük a legjobb rapalbumnak járót.Az új, Revival című anyagról először a Walk on Water című számot hallhatta a közönség, amelyet Beyoncéval közösen készített.A dal novemberben debütált az Egyesült Államokban és azonnal a slágerlisták élén landolt.Ezt követte az említett Untouchable. Eminem két éven át dolgozott olyan producerekkel, mint Rick Rubin és Dr. Dre.Az albumon más vendégelőadók is szerepelnek: Alicia Keys a Like Home-ban, P!nk a Need Me-ben, Ed Sheeran a Riverben, Skylar Grey a Tragic Endingsben, Kehlani a Nowhere Fastban, Phresher a Chloraseptic-ben, az X Ambassadors pedig a Bad Husbandben.A hírhedten szabad szájú Eminem tavaly jelezte először hivatalosan, hogy új lemezen dolgozik, amikor novemberben a Twitteren közzétette a Campaign Speech (Kampánybeszéd) című számot (ez végül nem került fel a Revivalra), amelyben beszólt Donald Trumpnak és támogatóinak - a politikus akkor még csak republikánus elnökjelölt volt.Eminem a 2000-es években a legtöbb eladással büszkélkedhetett az Egyesült Államokban. Hét lemeze vezette a Billboard 200-as listáját, öt kislemeze szintén felért a csúcsra. Világszerte több mint 170 millió albuma fogyott eddig.Ő az első rapelőadó, aki Oscar-díjat kapott a legjobb filmdalért, a Lose Yourselfért, amely a főszereplésével forgott 8 Mile című mozi betétdala volt.