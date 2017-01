Emiatt tartott a Kincsem női főszerepétől Petrik Andrea

Idén március 16-án mutatják be a hazai mozik az új magyar szuperprodukciót, a Kincsemet, amelynek öntörvényű női főhősét a Junior Príma díjas színésznő, Petrik Andrea alakítja. Az 1848/49-es szabadságharcot követő megtorlás éveinek Magyarországán játszódó romantikus kalandfilmben a színésznő Klára von Oettingen-t bőrébe bújik, aki viharos szerelmi kapcsolatba bonyolódik apja ősellenségével, Kincsem gazdájával, Blaskovich Ernővel. Utóbbit Nagy Ervin formálja meg.Petrik Andrea számára sok szempontból izgalmas kihívásnak számított a szerep, de egy valamiben nem volt biztos, amikor igent mondott a rendező, Herendi Gábor felkérésére.

- A forgatás előtt sosem ültem lovon, és azt sem tudtam, hogyan fogom elsajátítani az alapokat a felvételek kezdetéig - meséli a színésznő. Hozzátette, végtelenül szerencsés volt, mert segítőkész, türelmes oktatót, a kaszkadőrszakértő Hídvégi Leventét kapta meg maga mellé, akivel két hónapon keresztül szinte minden nap gyakorolt. Ennek meg is lett az eredménye. Rövid idő alatt nem csupán a legalapvetőbb lovaglási ismeretek sajátította el, hanem három hét tréning után már vágtára is vállalkozott, ami azt jelenti, hogy a kényelmés ügetés helyett nagy sebességgel rótta a köröket alagi pályán.- Két csodálatos lovat kaptam társul. Csengével és Amigóval nem csupán a felkészülés során, hanem a forgatás idején is együtt dolgoztunk. Ennek köszönhetően nagyon összecsiszolódtam velük. Szomorú voltam, amikor véget ért a közös munka, mert emiatt tőlük is el kellet válnom. Tisztára azt éreztem akkor, hogy ez rosszabb, mint egy szerelem elmúlása - idézte fel a búcsú pillanatait a színésznő, aki a lovaglást, és a két lovat egy életre a szívébe zárta. Bár mostanában kevés ideje maradt erre a sportra, azért a tervei közt továbbra is szerepel, hogy visszatérjen a lovas tréningekhez és képezze magát a maga örömére.