Emiatt a francia vígjáték miatt érzi magát a magyar néző kellemetlenül a moziban

A legújabb francia vígjáték, a Legénybúcsú Bt. (eredeti címe nemes egyszerűséggel: Budapest) október 25-én került a magyar mozikba.Az állítólag valós történeten alapuló film, a Budapestre szervezett legénybúcsúkról szól.Két üzletemberről, akik elsőként gondolták azt, hogy a „vadkelet" jó hívószó lesz a magukból kivetkőzni vágyó francia fiatalembereknek. Látunk szép dunai panorámát, Széchenyi fürdőt, részeg, elvetemült bulizókat, felcsendül a magyar himnusz, a Neoton Família, Ganxsta Zolee is – nagyjából ennyi a magyar valóság, amely a hazánk fiának ismerős lehet. A többi sarkítás és balkáni sztereotípia, amin a francia nézők biztos jót nevettek, mi pedig kínosan feszengünk – igaz, egy vígjátékról van szó, amit egy percig sem szabad komolyan venni – írja a filmről a welovebudapest.com A történet szerint, Vincent (Manu Payet) és Arnaud (Jonathan Cohen), a két lúzer egy félresikerült párizsi buliban tudják meg egy kiöregedett sztriptíztáncosnőtől, hogy Budapest mennyire elképesztő partiváros, hiszen több a nő, mint a pasi, és olcsóbb a vodka, mint az ásványvíz. Ki is találják, hogy az ide szervezett legénybúcsúbiznisszel fogják magukat önmegvalósítani.A Xavier Gens által rendezett film a vállalkozás beindítását mutatja be a város felfedezésétől kezdve a tapasztalatlanságból származó buktákon át a siker árnyoldaláig.A teljes cikk ITT olvasható.