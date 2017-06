Emberpróbáló kalandokért jönnek a turisták a Halál-völgybe

A tikkasztó hőséggel együtt az európai turisták is megérkeztek a kaliforniai Death Valleybe (Halál-völgy), hogy emberpróbáló kalandban legyen részük az Egyesült Államok legforróbb vidékén.A hétvégén 51 Celsius-fokot mutattak a hőmérők a Death Valley Nemzeti Parkban és a hőmérséklet várhatóan tovább emelkedik a hét közepéig az Egyesült Államok délnyugati részén.A szélsőséges forróság a helyieket arra sarkallja, hogy az épületekben keressenek menedéket a perzselő napsütés elől, a turisták egy része azonban alig várja, hogy nekivágjon a Föld egyik legforróbb területének számító száraz, sivatagos vidéknek.A park bejárata melletti Panamint Springs Resort üdülőben július és augusztus között indul be igazán a szezon. Az éttermet, benzinkutat és kempinget is magában foglaló üdülőt nyaranta elárasztják a német, francia, svéd és egyéb európai országokból érkező turisták, hogy megtapasztalják az Európában ismeretlen hőséget."Néhány ember úgy véli, hogy ilyen időben a szabad ég alatt tartózkodni szenvedés. Mások azonban egészen eufórikus állapotba kerülnek tőle" - mondta Ed Carreon Los Angeles-i fotográfus, aki maga is rendszeresen felkeresi a parkot a nyári hónapokban.A Halál-völgyben az éves csapadékmennyiség kevesebb mint 50 milliméter, mivel a völgyet az óceán felől övező hegyláncok feltartóztatják a nedves légtömegeket. Az 1994-ben nemzeti parkká nyilvánított terület változatos geológiai múltjának köszönhetően különleges természeti képződményekben is páratlanul gazdag. Ezek egyike a szikladarabokkal tarkított Racetrack Playa.A Halál-völgyből indul a világ egyik legkeményebb kihívásának tartott, 217 kilométeres Badwater ultramaratoni futóverseny, mely az Egyesült Államok legmélyebb pontjáról, a tengerszint alatt 81 méteres magasságon elterülő Badwaterből indul és a 2530 méter magas Whitney-hegy lábánál ér véget, a rajt idén július 10-én lesz. A résztvevőknek 60 óra alatt kell teljesíteniük a távot.