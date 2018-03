Emberfeletti teljesítmény: elképesztő rekordot döntött a 36 éves nő

A nők körében világrekordot jelentő 49 nap alatt evezte át egyedül, segítség nélkül az Atlanti óceánt egy brit nő, mindössze nyolc hónappal azután, hogy agyműtétet hajtottak végre rajta.



A 36 éves Kiko Matthews a spanyolországi Gran Canaria szigetéről indult útnak és 3 ezer tengeri mérföld megtétele után csütörtökön ért célba Barbadoson. Matthews naponta 16 órányi evezéssel teljesítette 49 nap alatt a távot, csaknem egy teljes héttel lekörözve a korábbi, 56 napos rekordot - írta a BBC News.



A Herefordshire-ben felnőtt és jelenleg Londonban élő Matthewsnál 2009-ben Cushing-szindrómát (a mellékvesekéreg fokozott hormontermelése) diagnosztizáltak. A ritka betegség tumorokat, emlékezetvesztést, elmezavart, cukorbetegséget, csontritkulást, álmatlanságot és izomvesztést okozhat. Matthews agyából 2017 augusztusában távolítottak el egy daganatot, amikor ő már a transzatlanti kihívásra edzett.



A Barbadoson partra szálló asszonyt a szülei, testvére és unokaöccse köszöntötte.



"A gondolat, hogy nyolc hónappal ezelőtt kórházban feküdtem és az agyamat műtötték, most pedig itt állok, miután áteveztem az Atlanti-óceánt, azt hiszem egy kis büszkeséggel tölt el" - mondta Matthews, aki a csaknem 6,5 méter hosszú Soma of Essex nevű hajójával teljesítette a távot.



Hozzátette: "sikerült megmutatnom, hogy bárki belevághat bármibe a megfelelő hozzáállással, hittel és támogatással. A történetemmel arra akarom inspirálni a nőket, hogy merjenek kihívásokat állítani maguk elé".



Embert próbáló vállalkozásával Matthews pénzt is gyűjtött a londoni Kingís College számára, ahol annak idején életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta. Eddig több mint 70 ezer fontot (25 millió forint) gyűjtött össze az intézmény új intenzív osztályának megépítéséhez.