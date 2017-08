Emberfeletti küzdelem - női hősök a Survivor-ben

Nóri az új nap reggelére megértette, hogy a kiesés szélére került. Egyetlen esélye maradt: ha megtalálja a védettséget adó amulettet. Mivel amulettet nem talált, Nóri úgy döntött, készít egyet, amelyet saját vérével díszít ki. És a blöff életre kelt. A hamis védettséget adó amulett valódi paranoiát okozott az Ibon törzsben, amely teljes bizonytalanságban készült az első törzsi tanácsra.



A Buwaya is szavazott és a Ferivel rendkívül szoros viszonyban álló Szandrát választották meg a törzs leggyengébb játékosának. Bár ez a voksolás nem járt következményekkel, a törzs főnöke tudta, hogy az üzenet valójában neki szól.



Az Ibonban az első nagy hazugság után az első árulás is bekövetkezett, Gergő elárulta az őt bizalmába fogadó Nórit, hogy védje saját bőrét, így Nóri lett a Survivor első kiesője.



A mai adásban a nők kitartásban és hősiességben példát mutatnak, élen Szandrával, akit a saját törzse a leggyengébbnek szavazott. A Survivorok esetében nem jellemző módon a kémia is beindulni látszik a törzstagok között, amelynek első jeleként az összecsapásban kimerült nőket masszázsban részesítik a férfiak.



Survivor este 19.00 órától, ahol a tét ezúttal is a túlélés, valamint 20 millió forint!