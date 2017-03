Elvis otthona mellett új szórakoztatóközpont nyílik

A megnyitóünnepség szalagját a látogatókat üdvözölve Priscilla Presley, a sztár volt felesége vágta át.



A 45 millió dolláros (13 milliárd forintos) beruházással megvalósított komplexumban a néhai rock'n'roll ikon életével és pályafutásával foglalkozó kiállítás, valamint éttermek és üzletek találhatók. A kiállításon Elvis egykori luxusautóit is bemutatják, emellett egy hangstúdiót is kialakítottak.



A csaknem 19 ezer négyzetméteres épületegyüttest Elvis egykori birtokával, Gracelanddel szemben építették fel Memphisben. Az új komplexum a mára már korszerűtlenné vált Elvis-múzeum épületének szerepét veszi át.



A központ létrehozása része annak a 140 millió dolláros (41 milliárd forintos) Graceland bővítési tervnek, amelynek keretében tavaly megnyitottak egy 450 szobás szállodát is.



Presley 42 évesen, 1977. augusztus 16-án hunyt el.