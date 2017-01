Elveszett családi kedvencek után kutat egy cseh ügynökség

Elveszett családi kedvencek után kutat a Psí detektiv (Kutyadetektív) elnevezésű cseh ügynökség.



"Munkánk iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Néhány hónapos tevékenységünk alatt már több tucatnyi családi kedvencnek sikerült a nyomára bukkannunk" - nyilatkozta Anetka Sobotková, a Psí detektívügynökség vezetője a Novinky.cz prágai hírportálnak. Az ötlet Amerikából származik. Ott számos ilyen ügynökség működik. "Csehországban, és talán Európában is, valószínűleg mi vagyunk az egyetlenek" - tette hozzá.



Minél gyorsabban jelzi nekünk valaki, hogy elveszett vagy elkóborolt a kedvence, annál nagyobb az esély, hogy megtaláljuk - fejtette ki Michaela Chudobová, a másik "kutyadetektív".



kelet-csehországi székhelyű ügynökség egy interneten is hozzáférhető adatbankot működtet, amelyre felkerül az elveszett állat fényképe és más fontos adata. Minden egyes állat adatlapja röplap formában kinyomtatható és azonnal lehet terjeszteni a környéken. A "detektívek" azonnal értesítik az érintett település polgármesteri hivatalát, elintézik az eltűnt állat keresésének hirdetését és tömeges sms-híreket küldenek az ott élő lakosoknak. A szolgáltatás napi ára 5000 korona, azaz 57 ezer 500 forint.



A leggyakoribb eseteket kitevő kutyákon és macskákon kívül kerestek már lovakat, teknősöket, papagájokat sőt egy kengurut is. "A egzotikus állatok keresése könnyebb, mert azokra a lakosok gyorsan felfigyelnek, és értesítenek bennünket vagy a hivatalokat"- mondta el Anetka Sobotková. Szerinte azonban probléma az apró énekesmadarak keresése, amely általában sikertelen, mert azok gyorsan a nagyobb ragadozók prédájává válnak.