Elton Johnt egy veszélyes fertőzés miatt nem tud koncertezni

Súlyos betegségre hivatkozva kénytelen volt lemondani áprilisi és májusi koncertjeit Elton John hétfőn éjjel.



A 70 éves brit világsztár nem lép fel The Million Dollar Piano (A millió dolláros zongora) című showjával Las Vegasban és Kaliforniában egy "ártalmas és nem mindennapi bakteriális fertőzés" miatt.

A menedzsment közlése szerint Elton John "hosszabb időt" töltött kórházban, ahonnan két napja engedték haza.

A brit művész Dél-Amerikában turnézott, Chiléből április 10-én már nagyon betegen repült vissza Londonba, ahol két napig intenzív osztályon is kezelték. Orvosai szerint a világsztárnak most pihennie kell.



A menedzsment közleménye arra nem tér ki, hogy pontosan milyen fertőzés támadta meg Elton John szervezetét, úgy fogalmaznak, hogy a betegség "ritka és akár halálos" is lehet.

Az orvosok ugyanakkor bíznak Elton John teljes felépülésében.



A művész a tervek szerint június elején térhet vissza a színpadra Nagy-Britanniában.