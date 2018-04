Elsősorban újoncnak számító alkotók filmjei kaptak meghívást a cannes-i fesztivál hivatalos programjába

A francia-svájci Jean-Luc Godard Le livre d'image (Képes könyv), az olasz Matteo Garrone Dogman, valamint az amerikai Spike Lee Black Klansman és David Robert Mitchell Under the Silver Lake című filmjei mellett elsősorban újoncnak számító rendezők alkotásai kaptak meghívást a 71. cannes-i fesztivál hivatalos programjába - jelentették be csütörtökön a szervezők Párizsban.



A világ egyik legrangosabb filmes seregszemléjét május 9. és 19. között rendezik meg, az 1906 benevezett film közül a hivatalos programba eddig 43 alkotás kapott meghívást, ezek közül 18 versenyezhet az Arany Pálmáért.



A lista nem végleges, a következő napokban további bejelentések várhatók.



A tavalyi győztes alkotás, a svéd Ruben Östlund A négyzet című vígjátéka is utólag került be a versenybe - emlékeztetett a sajtótájékoztatón Thierry Frémaux művészeti igazgató.



Három francia rendező filmje látható a versenyben, Stéphane Brizé En Guerre (Háborúban) című műve Vincent Lindonnal a főszerepben, Christophe Honoré Plaire, aimer et courir vite (Tetszeni, szeretni és gyorsan futni), valamint Eva Husson Les Filles du soleil (A nap lányai) című alkotása.



A francia rendezőnőn kívül a versenyben további két női rendező kapott meghívást, a libanoni Nadine Labaki Capharnaüm című filmjével, amely a Bejrútban élő utcagyerekekről és migránsokról szól, valamint az olasz Alice Rohrwacher Lazzaro Felice című alkotása.



A versenyben lesz látható az iráni ellenzéki Dzsafar Panahi Három arc és a moszkvai otthonában házi őrizetben lévő orosz Kirill Szerebrennyikov Nyár című alkotása is, amely a brezsnyevi időszak Szovjetuniójának rockmozgalmáról szól. A szervezők a két rendezőt meghívták Cannes-ba.



Oroszország egyik legismertebb rendezőjét tavaly augusztusban helyezték házi őrizet alá, mert a gyanú szerint 69 millió rubelt (csaknem 300 millió forint) sikkasztott el, amelyet a kormány egy színházi előadásra adott. A Gogol Színház 48 éves rendezője tagadja, hogy bűnös lenne, és abszurdnak nevezte a gyanúsítást, hazájában és külföldön számos kollegája kiállt mellette. Az iráni rendező érdekében, akit hazájában egyébként eltiltottak a rendezéstől, de ettől függetlenül az egyik legnagyobb hatású művésznek számít és továbbra is dolgozik, a cannes-i fesztivál meghívólevelet küld a teheráni vezetésnek annak érdekében, hogy "el-, majd hazaengedjék".



Kelet-Európából a 2015-ben a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában Oscar-díjat kapott Ida című lengyel film rendezőjének, Pawel Pawlikowskinak új alkotása (Zimna Wojna) versenyezhet az Arany Pálmáért.



A cannes-i mezőnyben eddig ismeretlen két japán, egy kínai, egy egyiptomi és egy dél-koreai rendező filmje is meghívást kapott a versenyprogramba, amely a témák szempontjából nagyon politikusnak ígérkezik, és a korábbi éveknél kevesebb hollywoodi sztár vonul majd fel a vörös szőnyegen.



A fesztivál Aszgar Farhadi iráni rendező Everybody Knows című spanyolul forgatott filmjével veszi kezdetét május 8-án, amely része a versenyprogramnak.

A pszichológiai thriller főszerepeit Penélope Cruz és Javier Bardem alakítják.



A fesztivál május 19-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Cate Blanchett kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz.