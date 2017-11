Először lesz hallható a Scalaban a Rossini emlékére 1868-ban írt gyászmise

Először mutatja be a Messa per Rossinit, a világhírű olasz operaszerző halálára írt zeneművet a milánói Scala pénteken.A gyászmisét még sohasem mutatták be a Scalában.A karmester Riccardo Chailly, az intézmény főzeneigazgatója lesz.Az ősbemutatót 1869. november 13-án, Rossini halálának első évfordulóján rendezték volna Bolognában, a kedvezőtlen körülmények miatt azonban nem valósult meg az előadás.A kézirat jó időre feledésbe merül. Guiseppe Verdi saját részét, a mű utolsó tételét, a Liberát beépítette saját, Messa da Requiem című művébe, melyet Milánóan mutattak be nagy sikerrel 1874-ben.A közös kompozícióra, a Messa per Rossinire David Rosen zenetudós 1970-ben bukkant rá és 1988. szeptember 11-én a Stuttgarti Európai Zenei Fesztiválon Helmuth Rilling karvezető vezénylésével be is mutatták."A Messa per Rossini előadása nagy kihívás: 100 perc zenekarral, kórussal és öt szólistával" - idézi Chaillyt a Corriere della Sera napilap.A karmester sokat tett azért, hogy bemutathassák a gyászmisét a Scalában.