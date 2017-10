Először kerül transznemű Playmate a Playboyba

Playboy on Twitter Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9

A 26 éves transznemű modell, Ines Rau a novemberi/decemberi kiadásban fog szerepelni. Rau már 2014-ben is feltűnt a magazinban, de playmate-ként most először kerül az újságba.A modell a Playboynak elárulta, sokáig nem vallotta magát transzneműnek, de most már rájött, hogy "annak kell lenned, ami vagy". Hozzátette, "megváltás magadról őszintén beszélni, függetlenül nemtől, szexualitástól, bármitől. Azok, akik elutasítanak, nem érdemelnek meg. Saját magad elfogadása, ami igazán számít."Sokan megrökönyödve fogadták a történelmi döntést, a Facebookon az egyik kommentelő azt írta, nem akarja, hogy a gyerekei (akik ezek szerint rendszeresen pörgetik a magazint) összezavarodjanak.Habár Rau az első transznemű playmate, nem ő az első transznemű nő, aki feltűnt a magazinban: 1981-ben Caroline "Tula" Cossey színésznő és modell mutatta meg bájait először transzneműként mielőtt szerepelt volna a Szigorúan bizalmas című James Bond filmben.A következő szám abból a szempontból is speciális lesz, hogy külön oldalakat fog szentelni az szeptember végén 81 éves korában elhunyt Playboy-alapító Hugh Hefnernek.