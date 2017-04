Először beszélt szexuális orientációjáról Barry Manilow amerikai zenészlegenda

A 73 éves zenészlegenda, akinek korongjai több mint 80 millió példányban keltek el, a People magazinnak és az Entertainment Tonightnak árulta el, hogy 40 éve fűzi szerelem férjéhez, Garry Kiefhez, de eddig ezt titkolta a nyilvánosság előtt. Főleg attól tartott, hogy a hír megrázná és csalódással töltené el rajongóit.



Az orosz zsidó bevándorlók gyermekeként New Yorkban született Manilow hosszú időn át élt együtt menedzserével, Kieffel, mielőtt 2014-ben csöndben összeházasodtak volna a kaliforniai Palm Springsben.



Egy évvel később közeli barátja, Suzanne Somers színésznő egy televíziós műsorban felfedte, hogy összeházasodtak, de Manilow ezt azóta sem erősítette meg, és nem is fűzött hozzá kommentárt.



A People szerdai számában megjelent interjúban a Canít Smile Without You énekese örömének adott hangot, hogy a rajongók jól fogadták vallomását. "Örültek neki. Csodálatos volt a reakciójuk. Idegenek gratuláltak. Nagyon hálás vagyok ezért" - fogalmazott.



Manilow elmondta, hogy 1978-ban találkozott Kieffel, a Mandy és a Looks Like We Made It című nagysikerű számai után. Kapcsolatukról sohasem beszélt nyilvánosan, mint mondta, környezetükben azt mindenki tudta, hogy egy csapatot alkotnak, ezért nem tartotta szükségesnek, hogy erről beszéljen. Egyébként sem szokott a magánéletéről beszélni - fűzte hozzá.



Manilownak a közeljövőben jelenik meg a This Is My Town: Songs of New York című lemeze, valamint egy limitált válogatás amerikai koncertjeiből.