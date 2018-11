Először beszélt nyilvánosság előtt a 13 éves trónörökösnő

Először beszélt nyilvánosság előtt Leonóra spanyol trónörökösnő, aki az ország alkotmányának első cikkét olvasta fel a Cervantes Intézet madridi központjában rendezett ünnepségen szerdán.



Asztúria hercegnője ezen a napon töltötte be 13. életévét, így követi a családi hagyományokat, hiszen édesapja, VI. Fülöp király is ennyi idősen beszélt először nyilvánosság előtt 1981-ben.



A trónörökösnő születésnapja egybeesik egy másik jeles dátummal: 1978-ban ezen a napon fogadta el a parlament Spanyolország alkotmányát, amely december 29-én lépett hatályba.



A 40. évforduló alkalmából rendezett nyilvános és ünnepélyes felolvasást az uralkodó kezdte meg az alkotmány preambulumával. Őt követte lánya, Leonóra, aki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek adta át a szót.



A 169 cikk ismertetésében közreműködtek mások mellett a spanyol parlament alsó- és felsőházának elnökei, az alkotmánybíróság elnöke, ketten az alkotmány kidolgozói, "atyái" közül, több miniszter, akadémikus, művész és civilek is.



Egy-egy cikk katalán, illetve galíciai nyelven hangzott el, mindkettő hivatalos nyelv Spanyolországban.



Leonórát első nyilvános szereplésére elkísérte édesanyja, Letícia királyné és húga, Zsófia infánsnő is.



A spanyol királyi pár törekszik arra, hogy lányaik - amennyire ez lehetséges - a kortársaikhoz hasonló életet éljenek, és távol maradjanak a közélettől.



Például időnként össze lehet velük találkozni valamelyik madridi moziban vagy színházban. Úgy tudni, amikor nincsenek hivatalos úton, szüleik mindig maguk viszik az iskolába őket.



Leonórát, ahogy idősödik, úgy kezdik fokozatosan bevonni a közéleti szerepvállalásba. Nemrégiben kiadták az első, arcképével ellátott emlékérmét is, és ebben az évben először közölt róla önálló hivatalos portrét a királyi ház.