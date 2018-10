Élőszereplős filmet készít a Lilo és Stitch-ből a Disney

Játékfilmes feldolgozás készül a 2002-ben bemutatott Lilo és Stitch - A csillagkutya című animációs filmből a Disney stúdióban - értesült a The Hollywood Reporter.



Az élőszereplős, de a CG-technológiát is felhasználó filmen Dan Lin és Jonathan Eirich dolgozik producerként, akik az új Aladdin játékfilmet is jegyzik.



A Disney Mike Van Waest bízta meg a forgatókönyv megírásával. Az eredeti rajzfilmet Dean DeBlois és Chris Sanders írta és rendezte, akik később az Így neveld a sárkányodat című animációval is sikert arattak.



A Lilo és Stitch - A csillagkutya Hawaiion játszódik, főhőse egy magányos kislány, Lilo, aki összebarátkozik egy rombolásra teremtett, kutyaszerű földön kívüli lénnyel. A rajzfilm a mozikban nem lett átütő siker, de végül megtalálta a közönségét, több csak videóra szánt folytatás készült hozzá és számos tévésorozat.



Egyelőre nem világos - írta a hollywoodi lap -, hogy a játékfilmes feldolgozás mozikba kerül-e, vagy a Disney 2018-ben induló streaming szolgáltatásában forgalmazzák majd.



A stúdió az utóbbi években sikeresen bányássza elő és frissíti fel a régi klasszikus animációit élő szereplős filmekké változtatva azokat. Ebbe a sorba tartozik a Hamupipőke, A dzsungel könyve, a Szépség és a szörnyeteg, valamint az Elliott, a sárkány is. A készülő produkciók között szerepel a Dumbo, Az Oroszlánkirály és az Aladdin.



Az Aladdin 2019. május 24-én debütál az észak-amerikai mozikban, a filmet Guy Ritchie rendezte, a dzsinnt Will Smith alakítja.