Élőszereplős film készül a népszerű japán mangasorozatból

Élőszereplős mozi készül Hollywoodban az Attack on Titan - eredeti címén Singeki no kjodzsin - című népszerű japán mangasorozatból - közölte kedden a Kodansha japán könyvkiadó-vállalat.



Az Iszajama Hadzsime által írt és illusztrált képregényből készülő filmet a 2017-es Az című horrort is jegyző Andy Muschietti rendezi.



A Warner Bros. stúdió filmjének producerei a Harry Potter-sorozatot jegyző David Heyman, a Hősök című televíziós sorozatból ismert Masi Oka, valamint a rendező testvére, Barbara Muschietti lesznek.



"Mindig is arról álmodtam, hogy egy napon világszerte elismerik a mangasorozatomat" - jegyezte meg közleményében Iszajama Hadzsime, hozzátéve, hogy most, hogy mindez valóra vált, rendkívül szerencsésnek és boldognak érzi magát.



A film szereplőivel és megjelenési dátumával kapcsolatban egyelőre nem közöltek részleteket.



A mangasorozat egy olyan világban játszódik, amelyben az emberiség magas falakkal körülvett városokban él, mivel a falakon kívüli területeket titánok, óriási emberevő lények uralják. A történet főszereplője Eren, aki felveszi a harcot a titánokkal az után, hogy lerombolták szülővárosát és megölték édesanyját.



A képregénysorozat 2009-ben jelent meg először a Kodansa egyik magazinjában és azóta 76 millió példány kelt el belőle Japánban. A képregényből készült televíziós animációs sorozat 2013 óta fut Japánban.