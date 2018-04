Elon Musk szerint halhatatlan diktátorok válhatnak a mesterséges intelligenciákból

Elon Musk a Do you trust this computer? című film bemutatóján beszélt a mesterséges intelligencia egy olyan fajtájáról, amit egy diktatúra fejleszt ki.



Elon Musk szerint veszélyes a mesterséges intelligencia fejlesztése, főleg egy olyan országban, ahol egy tekintélyelvű kormány fejleszti azt. - írja a Nuus.hu Oroszországban algoritmusokat használnak a demokrácia aláásására, Kínában pedig olyan rendszeren dolgoznak, amivel ellenőrizhetik az összes állampolgárt. Vannak olyan országok, ahol mesterséges intelligenciával figyeltetnek meg embereket. Elon Musk szerint ezzel az a baj, hogy a gépek nem halnak meg úgy, nem úgy mint az emberi diktátorok. Még el sem bírjuk elképzelni, hogyan befolyásolja majd az életünket a mesterséges intelligencia. Elon Musk korábban arról beszélt, hogy az atomfegyverek miatt is veszélyes a mesterséges intelligencia, főleg amiatt, hogy bárki fejlesztheti, és nincsen törvényi szabályozása ennek.