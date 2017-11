Előkerült a boríték az X-Faktor hatodik showjában

Az X-Faktor hatodik élő showját Serena Rigacci nyitotta, aki produkciójával lenyűgözte mentorát, ByeAlexet. Ricco és Claudiát bár először hallották a mentorok hamisnak, mégis dicsérték a duót, mert kitárták a lelküket.Tóth Bettina produkciójában, ByeAlex szerint hatalmas erő volt, ám Gigit most először nem vitte magával a rap életérzés. Puskás Peti pedig bevallotta, Bettina a kedvence mióta versenyző nélkül maradt. Gulyás Roland produkciójából, Gáspár Laci hiányolta az érzelmeket.A második körös produkcióknál, Serena Rigacci dala alatt Gáspár Laci ülve táncolt. Gulyás Roland produkciója után hatalmas vita alakult ki a mentorok között. Tóth Bettina érzelmes dala megosztotta a mentorokat. Ricco és Claudiát pedig állva tapsolták a mentorok.A nézői szavazatok alapján Tóth Bettina és Gulyás Roland párbajozott. Mivel a mentorok nem tudtak dűlőre jutni, így előkerült a boríték: a nézők pedig úgy döntöttek, hogy a finálé előtt Tóth Bettinának kellett távoznia az RTL Klub tehetségkutató műsorából, akit mentora ByeAlex könnyezve engedett el. Bettina mellett pedig Kiss Ramóna is búcsúzott a műsortól.Jövő hét szombaton 20 órától Gulyás Rolanddal, Ricco és Claudiával és Serena Rigaccival veszi kezdetét a finálé. A nézők szavazatai alapján közülük kerül majd ki a 2017-es X-Faktor győztese, akinek a nyereménye egy luxusutazás, 1 éven keresztül járó havi 1 millió forint és további maximum 10 millió forintot költhet zenei karrierjének beindítására lemezre, nagykoncertre, videó klipre.Az élő műsorba bejutott döntősökre pedig idén különleges jutalom vár, melyben egy vagy több előadó is részesülhet. Közöttük ugyanis 5 millió forintnyi összeg kerül szétosztásra, melyet a kiválasztott versenyzők karrierjük beindítására költhetnek.Kiss Ramóna a hatodik élő show végén elbúcsúzott az X-Faktortól, mert hamarosan indul Dél–Afrikába ugyanis ő lesz a Celeb vagyok, ments ki innen! egyik műsorvezetője. Az pedig, hogy ki vezeti az X-Faktor 2017 döntőjét hamarosan kiderül!