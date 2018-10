Előadás közben lett rosszul Kálloy Molnár Péter, rohammentő vitte el

Nem mindennapi emberi drámának lehettek szemtanúi vasárnap este a Budapesti Operettszínház nézői, ugyanis rohammentővel szállították el előadás közben Kálloy Molnár Pétert -A Beugróból ismert, jellegzetes hangú, 48 éves komikus-színész vasárnap kétszer is színpadra állt volna a Budapesti Operettszínház nagy sikerű Lehár Ferenc-nagyoperettjében, a Luxemburg grófjában.Az egyik néző a közösségi oldalon számolt be az ijesztő eseményekről. A második felvonásra visszatérő közönség hiába várta, hogy felgördüljön a függöny. Már épp tapssal tiltakoztak volna a késés miatt, amikor bemondták, hogy Kálloy Molnár Péter rosszul lett, és helyette Földes Tamás folytatja az előadást.A színfalak mögött azonnal kezelésbe vették Pétert, akit perceken belül szakszerű ellátásban részesítettek a mentők, és rögtön kórházba szállították. A rosszullét okáról anak pontos információi nincsenek, meg nem erősített hírek szerint mellkasi fájdalmakra panaszkodott a színész.igyekezett elérni a színészt és a családját is, de lapzártáig nem jártak sikerrel. További aggodalomra ad okot, hogy a színház sem tud semmi biztosat mondani a művész állapotáról, továbbá hogy a hivatalos oldalán közzétették, hogy a Dunakeszi Teátrumban betegsége miatt elmarad a Kövek a zsebben keddre meghirdetett előadása, melynek jegyei visszaválthatók.