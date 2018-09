Elmeorvos döntött Pásztor Anna késes támadójáról

Egy rajongója hosszú ideje zaklatta az énekesnőt, augusztusi budapesti koncertjére pedig késsel érkezett - ekkor kapták el a rendőrök. Mint kiderült: a férfi korábban már saját vérével írt levelet is küldött Annának.A korábban biztonsági őrként dolgozó zaklató igazságügyi elmeorvosi szakértői véleménye most készült el -A hatóság által elrendelt pszichológiai vizsgálat értelmében a férfi büntethető - noha diagnosztizáltak nála mentális zavart.- Úgy tudjuk, valami pszichés betegsége van, de nem lehet nagyon súlyos, mert úgy tájékoztattak, hogy ettől függetlenül büntethető a férfi. Mivel kiderült, hogy nincs komoly baja, reméljük, ez a közel három hónapos elzárás elég ahhoz, hogy mindent átgondoljon, és soha többet eszébe ne jusson ilyet tenni. Bízom benne, többet nem zaklat minket" - nyilatkozta a lapnak az Anna and the Barbies zenekar énekesnőjének férje.