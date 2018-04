Ellopták a Viszkis filmjét - Áldozat lett a volt bankrabló

kép: BorsOnline

Lopás áldozata lett Ambrus Attila. Ha csak áttételesen is, de ő is érintett az ügyben, hiszen a róla szóló mozifilm DVD-változatát még a megjelenés előtt feltöltötte valaki az internetre. A kár több millió forint.Az év elején mutatták be Antal Nimród A Viszkis című filmjét, mely hosszú idő óta az egyik legsikeresebb film lett Magyarországon.Korunk sajátossága viszont, hogy a népszerű alkotások szinte azonnal felkerülnek a világhálóra. Nem történt ez másként az Ambrus Attila életét bemutató filmmel sem, már a bemutató után kikerült egy rossz minőségű felvétel a mozifilmről, ám azt sikerült hamar eltávolítani.Most viszont egy olvasónk jelezte, hogy a mestermű már kiváló minőségben teljes egészében letölthető különböző torrent oldalakról, holott a DVD-kiadás csak április 20-án fog megjelenni. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon a filmet forgalmazó Intercom Zrt. mit szól az esethez, és mit tud tenni ellene?

A mi cégünk forgalmazza a Viszkis-filmet, de „csak" a mozikban. Ma­gyarországon pár helyen még vetítik. Tudunk róla, hogy valaki sajnos feltöltötte online, és dolgozunk azon, hogy kiderítsük, ki volt az az illető, illetve, hogy eltüntessük mindenhonnan az internetről a felvételt.

Hiszen, ha megnézhető a neten, akkor miért vegyen mozijegyet? Az ilyen kiszivárgások sajnos előfordulnak a 21. században. Sok milliós kárról van ilyenkor szó, de a DVD-forgalmazó rosszabbul fog járni – vetítette előre az Intercom Zrt. sajtófelelőse.Ezek után felkerestük az ADS Service nevű céget, akik a DVD-megjelenésről gondoskodnak. Őket súlyosabban érinti a probléma.

Szomorúan konstatáltuk, hogy a film alig néhány órával, hogy kikerült az áruházakba, felkerült a különböző illegális oldalakra is. Sajnos annyira általánossá vált a filmek online nézése az illegális csatornákon, hogy sokan nem is tudják, bűncselekményt követnek el azzal, hogy feltöltik és terjesztik ezeket a tartalmakat.

Ezzel nemcsak minket, mint forgalmazót károsítanak meg, hanem az alkotók munkáját és befektetett energiáját is semmibe veszik. Természetesen megtesszük a szükséges jogi lépé­seket, hogy megtaláljuk az elkövetőt.

Ezzel együtt biztosak vagyunk abban, hogy sokan nem elégszenek meg a gyengébb online minőséggel és inkább az eredeti, kiváló kép- és hangminőségben elérhető DVD vagy Blu-ray kiadást választják.

– adta a választ megkeresésünkre az ADS Service munkatársa, aki azt is elmondta, hogy 2889 forintba kerül az üzletekben a DVD.Kíváncsiak voltunk annak az embernek a véleményére is, akiről szól a film, Ambrus Attilát viszont egyáltalán nem dühíti a kalózkodás.

Ilyen világot élünk. Azt gondolom, hogy ez is a film nézőszámát erősíti. Pont tegnap tudtam meg, hogy már meghaladtuk a 380 ezres nézettséget. Ez már mérvadó. Azok, akik bántottak, már csöndesebb lett a hangjuk. Ha ennyi ember megnézte, akkor az már jelent valamit. Ha egy filmet feltesznek egy online oldalra, biztosan nem azért teszik, mert az olyan rossz.

– fejtette ki véleményét a Borsnak Ambrus Attila.

Ezen a kiadáson, egyébként fél óráig tovább tart majd a történet, mert olyan jelenetek is lesznek benne, amit a mozikban nem láthattak a nézők. Én egyébként nem szoktam filmeket letölteni. Egyszerűen nincs időm arra, hogy megnézzek bármit is, két hét alatt 5000 kilométert vezettem le, hogy minden előadásomon ott lehessek.