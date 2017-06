Elkezdődött a KAFF, a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

A kaposvári Retrospektív vetítések, kiállítások, könyvbemutatók, konferencia, workshop, fényfestés és koncert is szerepel a 27 ország mintegy 400 filmjét felvonultató, vasárnapig tartó 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) programjai között.A filmfesztivál magyar versenyprogramjában 36 rövidfilm, 25 televíziós sorozatepizód, 22 diákfilm és 33 alkalmazott animáció szerepel.A KAFF-fal párhuzamosan futó 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztiválon az európai egészestés animációk, tv-speciálok mellett idén először a tv-sorozatok is megmérettetnek. Az egészestés animációs versenyprogramba az előzsűri 7, köztük három, itthon korábban már bemutatott, Oscar-díjra jelölt filmet választott. A kibővült európai versenyprogram további két kategóriájába nevezett televíziós produkciókból 7 tv-speciál és 22 tv-sorozat került be a megmérettetésbe.A 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál díszvendége ezúttal Ausztrália lesz, így a magyar és az európai versenyprogram mellett 38 ausztrál animációt is műsorra tűznek.A KAFF retrospektív vetítésekkel tiszteleg a műfaj nagy alakjai: az orosz Fjodor Hitruk, a cseh Jirí Brdecka, valamint Dargay Attila, Szabó Szabolcs, Foky Ottó, Csermák Tibor, Gyulai Líviusz és Szoboszlay Péter előtt.A reformáció 500. évfordulójára emlékezve bemutatják Richly Zsolt Luther Márton életéről szóló rajzfilmsorozatának öt epizódját, amelyből a Ráday Múzeumban kiállítás is nyílik. Richly Zsolt alkotása Luther karizmatikus személyiségének megvilágításával az életét is elmeséli, hátterében vizuális eszközökkel bemutatva a 16. század korát, annak szellemi életét, anyagi kultúráját is, mégpedig úgy, hogy a teológiát és kortörténetet egyaránt élvezhetően tárja a néző elé.A fesztivál ideje alatt Gyulai Líviusz, Homolya Gábor és Ulrich Gábor tárlatait is megnézhetik az érdeklődők.A nagyközönség számára a főtéren idén is lesznek esti vetítések. Dargay Attila tiszteletére lesz látható a Vuk, a Kodály-évfordulóra tekintettel pedig egy klasszikus, a Háry János is szerepel a programban.