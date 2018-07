Elkezdődött a 9 napon át tartó fesztivál Pamplonában - Szombattól minden reggel lesz bikafuttatás

"Pamplonaiak! Éljen San Fermín!".

A város minden évben igyekszik társadalmi üzenetet is közvetíteni védőszentjének ünnepén, mivel azt az egész világon figyelemmel követik. Idén a sokszínűség elfogadására, a fogyatékkal élők befogadására kívánják felhívni a figyelmet.

Down-szindrómás fiatalok nyitották meg a bikafuttatásokról híres San Fermín-ünnepet az északkelet-spanyolországi Pamplonában pénteken, ahol ezzel kilencnapnyi szüntelen mulatozás veszi kezdetét.A pamplonaiak nyilvános szavazáson választották ki az esemény megnyitására a két fiatalt, akik pontban délben a városháza épületének erkélyéről kiáltották:A jelzőrakéta kilövését óriási üdvrivalgás követte, a belvárosban összegyűlt, fehérruhás tömeg ugrálni, táncolni kezdett, miközben a hagyományos helyi viselet piros kendőjét lobogtatta.A következő kilenc napban mintegy 490 kulturális program várja a városba látogatókat. Szombattól kezdve pedig nyolc egymást követő reggelen rendeznek bikafuttatást a belvárosban.Pamplona városa 1,3 millió eurót (420 millió forintot) költ az eseményre, amelyen a biztonságra mintegy 2900-an vigyáznak.A városháza idén is kampányt indított a szexuális agresszió ellen: évek óta küzdenek a nőkkel szemben elkövetett erőszakos tettek ellen, amelyek száma mindig megnő az ünnepség idején, ugyanis ilyenkor a bárok, szórakozóhelyek és az utcák is hajnalig tömve vannak kapatos mulatozókkal.Az eseményt beárnyékolja, hogy májusban a navarrai bíróság nem szexuális erőszak, hanem szexuális visszaélés miatt ítélt el nem jogerősen öt férfit, akiket azzal vádoltak, hogy csoportosan megerőszakoltak egy 18 éves lányt az ünnepségek idején két évvel ezelőtt. Az enyhe ítélet miatt országszerte tömegek vonultak utcára tiltakozásul, a spanyol kormány pedig bejelentette, hogy felülvizsgálja a büntetőtörvénykönyv szexuális bűncselekményekről szóló részét.Pamplonában az ünnep kezdete előtt,a nőket érő erőszakos cselekmények ellen.csütörtökön állatvédők vonultak a városháza elé, hogy elítéljék a bikaviadalokat, amelyeket ezekben a napokban tartanak a városi arénában.Pamplonában a középkor óta rendeznek ünnepséget San Fermín tiszteletére, a világhírt azonban Ernest Hemingwaynek köszönheti a rendezvény. A világhírű író 1926-ban megjelent Fiesta (A nap is felkel) című regényében írta le érzékletesen a bikafuttatást, megindítva a tömegek zarándoklatát az eseményre.