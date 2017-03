Elkészült az ˝Az˝

Habár már tavaly szeptemberben befejeződtek a legújabb Stephen King-féle „Az" forgatásai, a premier majd csak idén szeptemberben esedékes. Sajnos még az első előzetes is várat magára, Stephen King azonban már látta a filmet - írja a mozi-filmek.hu A jelenlegi állás szerint ugyanis a film majd 2017. szeptember 7-én érkezik a mozikba.A rajongók néhány kósza fotón kívül még semmit nem kaptak, de van aki VIP-nak számít és már a kész filmet is látta - írják.Erről a film egyik producere Seth Grahame-Smith számolt be, aki az egyik közösségi felületen tolmácsolta Stephen King üzenetét a rajongók felé.

Steve kért meg arra, hogy adjam át nektek, hogy látta az „Az" filmet és szeretné, ha tudnátok, hogy nem kell aggódni a végeredmény miatt, a producerek fantasztikus munkát végeztek.