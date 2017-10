Elkészült a videóklip a Zävodi + Berkes duó LEMONäDE című dalához

"I stole this voice from a Bruno Mars track"Debütál - az ECDC terjesztésében hamarosan digitálisan is megjelenik - és ezzel a merész dumával kezdődik a DAL 2017 szemtelenül fiatal és tehetséges duójának új szerzeménye, amely a LEMONäDE címet kapta. A Zävodi + Berkes kettős dala az eddigieknél is belevalóbb, olyan tartalommal megtöltve, amely nemzetközi színvonalúvá emeli a projektet. Érdemes odafigyelni rájuk, hiszen egy rendkívül friss vonalat képviselnek a hazai zenei színtéren, olyasvalamit, amire ugyanakkor a nemzetközi porondon is kereslet mutatkozik.Závodi Marcel a zeneszerzõ, szövegíró, zenei producer és övé a rap, Berkes Olivéré a dallamos ének - végtelen lazasággal, scratch-betétekkel és felhőtlen, durván előremutató, mai szemlélettel, a lehető legjobb arányban adagolva a fent említett összetevőket.