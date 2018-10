Elkerülhetetlen volt az operáció az IHM frontemberénél

"Végre látok!" – heurékázott az olvasószemüvegét az első kukába hajítva Molnár Imi, az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja, aki Kabai Laci hosszas unszolására végre megműttette a szemét. A basszgitáros azóta is régi cimborája hátát veregeti, és imába foglalja a dobos nevét. Mert bizony vannak komoly sztorijai annak kapcsán, amikor korábban "véletlenül" mindig pont otthon felejtette a szemüvegét. Így esett meg például nemrégiben az, hogy elnézett egy városnevet, amelynek köszönhetően a koncertre siető banda Abony helyett a 150 kilométerre lévő Adonyban kötött ki.Kezd tisztulni a kép az Irigy Hónaljmirigy háza táján, hiszen a nyolc kanból már csak Uszkó Lacinak nem tökéletes a látása. Ő viszont büszkén viseli divatos okuláréit. Nem úgy, mint Molnár Imi, aki korábban – nyilván kicsit hiúságból is – "véletlenül" mindig otthon, vagy pont a kabátzsebében felejtette a szemüvegét. Csakhogy ennek az időszaknak mindenki szerencséjére örökre vége, nemrégiben ugyanis megműttette a szemét.– Az egész nem tartott tovább 10 percnél és gyakorlatilag egy új élet kezdődött számomra – lelkendezett Imi, aki régi jó cimborájának, és zenésztársának, Kabai Lacinak köszönheti, hogy rászánta magát a dologra. – Tavaly decemberben ő is megoperáltatta a szemét és többször nyaggatott, hogy engem is elvisz egy ilyen lézeres szemműtétre a Margitszigetre. Persze, én csak húztam, halasztottam a dolgot. No, nem azért, mert féltem tőle, csak kínosan kerülöm az ilyen orvosi beavatkozásokat.Az IHM basszusgitárosa korábban rengeteg vicces kalamajkába keveredett a látása miatt. – Például megesett, hogy amikor New Yorkba utaztunk egy fellépésünkre, a reptéri shopban mini fogkrém helyett műfogsorragasztót vettem. Kicsit elnéztem, na! Nyilván, azzal kezdtem el fogat mosni és csodálkoztam, hogy nem habzik és fura ízű. Csak akkor vettem észre magam, amikor a többiek már pukkadozva nevettek rajtam és vadul mutogatták, hogy nézd te állat, hát az van a tubusra írva, hogy műfogsorragasztó!A pohár akkor telt be, amikor nemrégiben egy koncertjükre siettek és a többiek Imit kérték meg gyanútlanul, hogy a GPS-be üsse be a célállomást. Csakhogy Imi ezúttal is pápaszem híján volt, és hunyorogva egy másik kisvároska nevét írta be a rendszerbe.– Már csak röhögök rajta, de akkor nem volt ilyen mókás, amikor Abony helyett az onnan 150 kilométerre levő Adonyban kötöttünk ki. A B-betű helyett a D-t írtam be, és hát... A többiek nagyon idegesek voltak rám, kaptam hideget-meleget, miközben a turnébusszal téptünk a valódi célunk felé. Szerencsére nem késtünk el, bár a beállásra nem sok időnk maradt. A koncert után Laci kicsit beolvasott nekem, és kijelentette: itt a vége, barátom, viszlek a szemklinikára, ott majd segítenek! Hál’ istennek Laci "kényszerítésére" belementem a dologba és a napokban túlestem végre az operáción. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, esküszöm, olyan a szemem, mint legutóbb tinikoromban és egyáltalán nem fájt, nem kellett volna tartanom tőle. Ráadásul végre a kukába hajíthattam az összes szemüvegemet!