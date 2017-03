Elképesztő szülinapi ajándékkal lepi meg magát Jessica Chastain

Március 24-én töltötte be a negyvenet Jessica Chastain, amit nem él meg drámaként, sőt: Afrikába készül szafarira, így ünnepli a jeles évfordulót.



- Mindig is Afrikába vágytam, és úgy érzem, most eljött az alkalom, a nemrég befejezett filmem erősített meg ebben - mondja a kétszeres Oscar-jelölt színésznő.



Chastain a varsói állatkert egyik vezetőjét alakítja a Menedék című filmben. A megtörtént események alapján készült film arról szól, hogy az állatkertet vezető házaspár a német megszállás alatt 300 zsidót mentett meg azzal, hogy a megüresedett pincékben bújtatták őket. Chastain a Menedékben rengeteg egzotikus állatot istápol az oroszlánbébiktől a zsiráfokig, és ez maradandó élményt jelentett számára.



- Ezen a forgatáson lett világos számomra, milyen nagy örömöt jelent állatokkal foglalkozni. Az állatok nagyon spirituálisak, autentikusak, és soha nem hazudnak. Szeretnék minél többet megtudni róluk, azért megyek Afrikába, ahol a nemzeti parkokban természetes közegükben élnek.