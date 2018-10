Elképesztő összeg: ennyiért cserélhet gazdát Michael Jackson híres fekete dzsekije

Elárverezik Michael Jackson amerikai popénekes híres fekete dzsekijét, amelyet első önálló, Bad című turnéján viselt a színpadon 1987-88-ban - jelentette be a Julien's aukciósház.



Akár 100 ezer dollárért (28,5 millió forintért) is elkelhet a kabát, melyet a hátán Jackson alá is írt ezüst színű, vízálló tintával.



A sokféle csattal, pánttal és cipzárral díszített fekete kabát az énekes legendás ruhadarabjainak egyike. A másik, a Thriller című dalának videójában viselt piros dzseki egy 2011-es árverésen 1,8 millió dollárért cserélt gazdát.



Michael Jackson azok közé a hírességek közé tartozik, akiknek relikviái a legkeresettebbek a világon, mióta 2009-ben, ötvenéves korában váratlanul, gyógyszer-túladagolásban elhunyt.



A Bad-dzsekit és gyűjteménye további csaknem 100 rock and roll-relikviáját Milton Verret texasi üzletember bocsátotta árverésre.



Övé a piros Thriller-dzseki is, melyet a jótékonyságáról ismert Verret gyermekkórházakba szokott magával vinni, ezt a darabot azonban nem adja el.



A november 10-i New York-i aukción licitálni lehet ezen kívül Bob Dylan, Paul McCartney, Eric Clapton, valamint a U2 két zenésze, The Edge és Bono egy-egy elektromos gitárjára, melyek egyenként 20-50 ezer dollárért kelhetnek el.



Az árverés bevételének egy részét a zenészek egészségügyi ellátásáról gondoskodó MusiCares jótékonysági szervezet kapja.