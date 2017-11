Elképesztő dologra derült fény Harry herceg arájával kapcsolatban

Mégiscsak csörgedezik némi angol királyi vér Harry herceg amerikai menyasszonyában, Meghan Markle-ben - állítja egy amerikai genealógus.



A polgári származású menyasszony családfáját a bostoni New England Historic Genealogical Society egyik tagja, Gary Boyd Roberts derítette fel. A kutatómunka eredményeiből kiderült, hogy Harry herceg 36 éves jövendőbelije egyenes ági leszármazottja III. Eduárd angol királynak, aki 1327 és 1377 között uralkodott.



A származáskutató szerint Markle királyi származása William Skipper tiszteleteshez vezethető vissza, aki 1639-ben érkezett Új-Angliába. Skipper Markle édesapjának egyik felmenője. Roberts azt is hangoztatta, hogy a herceg és jövendőbelije 17. fokú unokatestvérek.



Markle-t Harry feleségeként a királyi fenség (Her Royal Highness, HRH) titulus fogja megilletni, és II. Erzsébet királynő döntésén múlik, hogy az újdonsült családtag visel-e majd külön hercegnői címet is, hasonlóan ahhoz, ahogy Vilmos herceg felesége, Katalin a Cambridge hercegnője címben részesült.