Eljön a köztévétől Gundel Takács Gábor

Gundel Takács Gábor a televíziózás egyik legszerethetőbb, szakmailag is elismert alakja, két hete azonban mégis felmondott a köztévénél -A lap próbálta tőle megtudni, hogy miért, de egész nap forgatott, és egyébként sem beszélhetne, hiszen a felmondási idejét tölti. Azt viszont megtudták, nem azért mondott fel, mert több pénzért elhívták egy másik csatornához.– Biztosan nem azért megy el, mert kapott egy jobb ajánlatot. Gábor egyenes, gerinces ember – mondta egy televíziós informátor.– A lojalitása megkérdőjelezhetetlen, de ha eljön a pillanat, akkor megy. Higgadt, nem dönt elhamarkodottan. Ment eddig is, ha úgy érezte, már nem jó ott lenni, ha túl sok lett a megalkuvás. A felmondását szakmai okok miatt adta be, és valószínűleg soha nem fog ennél többet mondani. Az nem az ő stílusa.A Bors felkereste a tévétársaságokat, hogy megtudják, terveznek-e a rutinos kommentátorral, és bár egyelőre nincs folyamatban tárgyalás, kiderült, hogy többen is szívesen látnák.