Elhunyt Montserrat Caballé világhírű spanyol operaénekesnő

Nyolcvanöt éves korában elhunyt Montserrat Caballé spanyol szoprán, a múlt század egyik legnagyobb, fellépéseinek számát tekintve egyik legaktívabb operaénekese - közölte az AFP hírügynökség és az El País című madridi lap. Montserrat Caballé a barcelonai Sant Pau kórházban hunyt el szombatra virradóra. Az énekesnőtől vasárnap vesznek végső búcsút, és hétfőn temetik el.María de Montserrat Bibiana Concepción Caballé i Folch Barcelonában született 1933. április 12-én, keresztnevét a város híres búcsújáróhelye után kapta. Már kiskorában együtt énekelt a fonográfon játszott lemezekkel, és amikor négyévesen meghallotta az Aidát, nem volt kétséges pályaválasztása. A család azonban nagy szegénységben élt, a polgárháború idején házukat szétbombázták, egy időre a hegyekbe kellett menekülniük. Montserrat hétévesen már Bach-kantátát énekelt, és kívülről tudta a Pillangókisasszonyt. A barcelonai konzervatóriumban nem érezte jól magát: félénk volt, magát csúnyának tartotta, társai gúnyolták kopott ruhái miatt. Húszévesen a legmagasabb, arany kitüntetéssel diplomázott, egy évvel később Pablo Casals gordonkaművész A jászol című oratóriumában debütált szólóénekesként. Az áttörés azonban váratott magára: olaszországi meghallgatásán az idegességtől elvesztette a hangját, szerződés helyett azt a tanácsot kapta, hogy inkább menjen férjhez. 1956-ban a bázeli operaház tagja lett, ahol Puccini Bohéméletének Mimijeként hatalmas sikert aratott. Ettől kezdve már nagy szerepeket kapott, 1958-ban a bécsi Staatsoper, 1962-ben szülővárosában a Gran Teatre del Liceu színpadán léphetett fel Richard Strauss Arabella című operájának címszerepében. A milánói Scalában 1960-ban a Parsifal egyik viráglányaként mutatkozott be. A hírnév 1965-ben, egyetlen este kapta szárnyaira: New Yorkban a megbetegedett Marilyn Horne helyére ugrott be Donizetti Lucrezia Borgia című operájának hangverseny-előadásán. A közönség huszonöt perces álló tapssal ünnepelte, másnap a Metropolitan opera szerződést ajánlott neki. A londoni Covent Garden közönsége 1972-ben Verdi Traviatájában Violetta szerepében csodálhatta meg először a hangját. Caballé repertoárja 90 operaszerepet - elsősorban Verdi, Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini és Puccini műveit - és 800 dalt ölelt fel, emellett szívesen énekelt spanyol dalokat, zarzuelákat is. Férje Bernabé Martí tenorénekes, lányukból is énekesnő lett, anya és lánya számos alkalommal lépett fel együtt. Maria Callas 1977-ben bekövetkezett halála után sokan Caballét tekintették az "isteni díva" utódának, ő azonban a temperamentum helyett inkább a hang szépségére, csengésének tisztaságára helyezte a súlyt. A lírai szoprán alakításait hajlékony hangja, világos dallamformálása, bel canto stílusa tette emlékezetessé. Ő maga a Tosca 1974. július 20-i előadását tekintette pályafutása csúcspontjának, amikor a Vissi díArte című áriában a legmagasabb hangokat egyetlen lélegzetvétellel énekelte ki.Az 1990-es évek elejétől az akkor már túlsúlyos díva az operafellépések helyett a hangversenyekre koncentrált. Számtalan jótékonysági rendezvényhez adta a nevét, s az UNESCO jószolgálati nagykövete lett. Szívesen egyengette a fiatal tehetségek útját, ő fedezte fel többek között a sztártenor José Carrerast. Nevét még ismertebbé tette a Barcelona című kislemez - a Freddie Mercuryvel, a Queen együttes énekesével közös szám az 1992-ben rendezett barcelonai olimpiai játékok hivatalos dala volt, amelyet hét évvel később élőben is előadott az UEFA Bajnokok Ligája döntője előtt a barcelonai Camp Nou stadionban. Caballé a kilencvenes évek második felében más rocksztárokkal is készített lemezt, a többi közt közreműködött az elektronikus zene mestere, Vangelis több lemezén. Nevével nemzetközi énekversenyt is rendeztek, melyhez kapcsolódva mesterkurzusokat tartott. A politikával is megpróbálkozott - 1993-ban képviselőjelöltként indult a parlamenti választásokon; szabadidejében szívesen festett.Az énekesnő több mint öt és fél évtizedet töltött a színpadon, négyezer fellépésével minden idők egyik legtevékenyebb énekesnője volt. Magyarországon is több alkalommal járt, fellépett a Budapesti Tavaszi Fesztiválon és a Szegedi Szabadtéri Játékokon. 2012-ben egyik fellépésén enyhe szélütést kapott, eltörte a kulcscsontját, műtétre és kórházi kezelésre szorult. Egészségi állapota miatt az utóbbi években ritkán lépett fel.A hazájában "La Montse" és "La Superba" néven emlegetett énekesnő hangja több filmben is hallható. Számos kitüntetése mellett megkapta a Grammy-díjat, s bekerült a Gramophone brit zenei szaklap által létrehozott Hírességek Csarnokába.