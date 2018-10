Elhunyt Gilberto Benetton, a divatházat alapító négy testvér egyike

A főleg a pénzügyekkel foglalkozó, és a családi vállalatbirodalmon belül a diverzifikáció motorjának számító Gilberto 77 évesen, rövid betegség után halt meg a család trevisói otthonában. A színes kötöttáruiról híres észak-olaszországi vállalkozócsalád tagjait Olaszország leggazdagabb emberei közé sorolják, csak Gilberto Benetton magánvagyonát 2,35 milliárd euróra becsülte a Forbes magazin. A pulóvermárkát négy testvér alapozta meg, az elsőszülött Luciano, az egyetlen lány Giuliana, Gilberto és Carlo. Csak három hónap telt el azóta, hogy 74 évesen távozott az élők sorából a legfiatalabb testvér, Carlo Benetton.



Az idei esztendő fekete év az amúgy sikeres vállalatbirodalom történetében, az elhalálozásokon túl azért is, mert augusztusban összeomlott a genovai Morandi-viadukt, 43 embert rántva a halálba. A világszerte ismert kötöttárun kívül a család tulajdonában van egyebek között több infrastrukturális létesítmény is, így az Autostrade per líItalia autópálya-társaság, ezen keresztül a romba dőlt genovai híd. A katasztrófa után sok kritika érte a családot, amelyet egyesek kapzsisággal vádoltak, mondván, hogy felveszik az autópályák hasznát, de nem költenek a karbantartásra. Mások a tisztelet hiányát és a késedelmes reagálást rótták fel a Benettonoknak, akik közül végül elsőként Gilberto szólalt meg nyilvánosan, a tömegtragédiát figyelmeztetésnek nevezve a részvényesek számára.