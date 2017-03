Elhalasztották A szépség és a szörnyeteg bemutatóját Malajziában

Elhalasztották A szépség és a szörnyeteg című Disney-film bemutatóját Malajziában - számolt be róla hétfőn a BBC News.



Az Emma Watson főszereplésével forgatott játékfilmet csütörtöktől játszották volna a malajziai mozik, ám az amerikai film forgalmazása végül mégsem kezdődött el a kitűzött időben. A Disney szóvivője annyit mondott erről a The Star maláj újságnak, hogy a bemutatót elhalasztották és felülvizsgálják "az új bemutató dátumáról belső tanácskozás dönt".



A produkció a múlt héten azért váltott ki vitát, mert egy meleg szereplő is megjelenik a filmben.



A GSC Cinemas maláj moziüzemeltető közölte, hogy az elővételben megvásárolt jegyek árát visszatérítik.



A múlt héten egy orosz parlamenti képviselő fordult azzal a kéréssel az orosz kulturális miniszterhez, hogy tiltsa be a film forgalmazását Oroszországban a meleg szereplő miatt. A miniszter végül 16 éven felüli besorolással engedélyezte a film forgalmazását. A BBC News emlékeztetett rá, hogy Oroszországban törvény tiltja a "meleg propagandát" a kiskorúak körében.



A film rendezője, Bill Condon a premier előtt beszélt arról, hogy a filmben látható egy "kivételes meleg pillanat". A jelenetben LeFou, Gaston barátja próbál meg tisztába jönni Gaston iránt táplált érzéseivel. Condon a bejelentés után kialakult vitával kapcsolatban úgy vélte, hogy "felfújták" a dolgot.



Emma Watson Belle-t, a szépséget játssza, aki beleszeret egy sötét titkot rejtegető szörnyetegbe, akit Dan Stevens alakít.



A szépség és a szörnyeteg című film március 23-tól látható a magyar mozikban.