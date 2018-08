Életveszélyesen lefogyott, úgyhogy hízókúrára fogta magát Szorcsik H. Viki - fotók

Nemrég még a 40 kilogrammot is alig érte el a Jóban Rosszban egykori Bencsik Beája, Szorcsik H. Viki, aki testileg és lelkileg sem volt túl jó passzban még az év elején. A színésznő korábbi önmagához képest is drasztikusan vékonyra fogyott, ami oda vezetett, hogy már fájdalmai is voltak. Végül elhatározta: változtat –– Januárban ott tartottam, hogy fájt a tüdőm, fájt levegőt venni. Annyira lefogytam, hogy egyszerűen az az állapot már tarthatatlan volt. Féltem, hogy újra kórházba kerülök, úgyhogy magamra parancsoltam, és étkezéseket iktattam be a napirendembe, pedig egyáltalán nem kívántam az ételt. Csak a cél, a hízás le­begett a szemem előtt, úgyhogy lényegében kényszerevést eszközöltem – mesélte a lapnak Viki.Mára már 55 kilót nyom, amit Instagram-oldalán is boldogan kürtölt világgá, és egy bikinis képpel láttatta újdonsült husijait.Azóta magánéletében is óriási fordulat állt be. A szép színésznőre ugyanis az RTL Klub rendező-producerével, Kovács Dániellel való szakítása után ismét rátalált a boldogság.– Pár hónapja vagyunk együtt Ádámmal. Nagy a szerelem, a gyerekeim is imádják, boldogok vagyunk együtt – mondta Viki, akiről amegtudta, hogy párja igazi sportember: volt Európa-bajnok úszónk.