Életműkoncertre készül az East

"Megtiszteltetés számunkra, hogy a Broadway koncertiroda erre a napra kért fel minket fellépőnek az Arénába. Az 1956-os forradalomnak 1989-ben '56 című számunkkal állítottunk emléket, amit most ismét Malek Andrea és Takáts Tamás fog közösen elénekelni. Már első lemezünktől, az 1981-ben megjelent Játékoktól kezdve jelen volt számos dalszövegünkben, hogy ami a rendszerváltozás előtt Magyarországon volt, az nem elfogadható és minél előbb el kell felejteni" - mondta Móczán Péter, az East alapítója, vezetője, dalszerzője, basszusgitárosa az MTI-nek.



Kitért arra, hogy a csapat 1983-as Rések a falon albumának címadó, emblematikus dala egyértelműen erről szólt, akárcsak a Földközelben, mindkettő szövegét Ambrózy István írta. Szintén az akkori helyzethez, politikához kapcsolódott az Agymosás című szám eredeti szövege, amelyet azonban a cenzúra nem engedte át a szűrőn, csak átírás után.



Az East kilenc lemezzel a háta mögött 1994-ben feloszlott, tizennyolc évvel később, 2012-ben azonban visszatért és aktív, azóta fellépett például Pécsett, Szegeden és a Müpában. A Sportarénában az East még nem adott önálló koncertet, 1994-es búcsúja a hely elődjében, a Budapest Sportcsarnokban volt.



"A huszonhárom évvel ezelőtti koncertünket nem búcsúnak terveztük, mégis úgy alakult az együttes élete, illetve az akkori zenei környezet, hogy lehetetlenné vált a további munka. Amikor 2012-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozó felkérésére visszatértünk, egyetlen alkalomról volt szó, az East két leghangsúlyosabb felállására koncentrálva" - mondta Móczán Péter.



Most is ott lesz a színpadon Móczán mellett Varga János (gitár), Pálvölgyi Géza (billentyűs hangszerek), Zareczky Miklós és Takáts Tamás (ének), Király István és Dorozsmai Péter (dob), valamint az elmúlt évek állandó közreműködői közé tartozó Madarász Gábor (gitár), illetve Czerovszky Heni és Vincze-Fekete Vera (ének). Móczán Péter kifejtette, hogy a visszatért East műsorát nagyon kedvezően fogadta a közönség, a mostani alkalom, a mintegy háromórás koncert egyfajta hiánypótlás, egyben nagy összefoglalása az East együttes történetének.



"A teljes sztorihoz hozzátartozik az is, ami az elmúlt öt évben nem volt. Október 23-án az Arénában felidézzük az első két évet, amikor még dzsesszt játszottunk, az azt követő instrumentális progresszív rock időszakot, amely 1977-től 1980-ig tartott, az említett Rések a falon lemezt, valamint az 1986 című albumot is" - jegyezte meg Móczán Péter.



Ezek előadásához számos akkori zenésztárs csatlakozik a zenekarhoz, köztük a hazai dzsessz-színtér kiemelkedő alakja, Szakcsi Lakatos Béla. Kevesen tudják, hogy az 1975-ben elinduló Eastben Móczán, Varga és Király mellett a negyedik tag a billentyűs Szakcsi Lakatos Béla volt, aki akkor tért haza az Egyesült Államokból.



"Kevés és igen rossz minőségű felvétel maradt fenn abból a korszakból, emlékeinkből kell felidézni sok mindent. Ebben a blokkban és egy másikban is velünk lesz a színpadon Tony Lakatos szaxofonos, a Kis Rákfogó akkori oszlopos tagja, aki szintén játszott velünk anno vendégzenészként" - tette hozzá a zenekarvezető.



Az Eastben számos billentyűs játszott tagként vagy közreműködőként, közülük Oláh Aladár, Füsti Balogh Gábor, Fogarasi János és Regős István már nem él. Szintén szerepelt a csapatban billentyűsként Csík Gusztáv (1976-1977), Császár Ferenc (1977-1979), Balina Gyula (1980) és Németh István (1984-1985), a koncerten őket a legjobb hazai Hammond-orgonás, Premecz Mátyás helyettesíti. "Volt néhány koncertünk Babos Gyulával és Deseő Csabával is. Ők azért voltak fontosak a kezdeti időkben számunkra, mert az East azért alakult meg, hogy megpróbáljunk valami hasonlót létrehozni, mint a Mahavishnu Orchestra, amelyikben John McLaughlin gitározott és Jean-Luc Ponty hegedült".



Az East történetében a tagok közötti viták is jelen voltak, amire a Rések a falon című lemez példa; az anyagról az akkori korszak énekesével, Tisza Józseffel fognak néhány számot előadni. A korong zenei hangzását meghatározta az akkor elterjedő szekvenszerek, a számítógép által vezérelt eszközök, a dobgép használata. "Elkápráztatott bennünket a technika, amit ráadásul a Hungaroton akkor felépült, világszínvonalú törökbálinti stúdiójában próbálhattuk ki, de volt, aki az Eastben az élő hangszerekre szavazott, amiket a koncerteken használtunk".



Az 1986-ról két nagy sláger hangzik el, Az aranyöböl kapuja és Az utolsó határ; az albumon éneklő Homonyik Sándort Takáts Tamás pótolja, aki már az Easthez csatlakozásakor, az 1986-os koncerteken is megtette ezt. Elhangzanak a koncerten továbbá a Játékok, a Hűség, A szerelem sivataga, a Taking the Wheel és a Radio Babel című East-album legszebb és legsikeresebb dalai.



Az október 23-i nagykoncertet rögzíti az MTVA, és egy későbbi időpontban le is adja azt.