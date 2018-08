Életműdíjjal tüntetik ki Danny DeVitót

Danny DeVito életműdíjat kap szeptemberben a 66. San Sebastián-i Filmfesztiválon.



A színész a Dosnostia-díjat szeptember 22-én veheti át a spanyol filmmustrán, ahol az Apróláb című új animációs filmet is bemutatják, melyben az egyik hősnek kölcsönözte a hangját - írta a The Hollywood Reporter.



A fesztivál szervezői kiemelték, hogy DeVito öt évtizedes pályafutása alatt színházban, filmen és televízióban színészként, producerként és rendezőként is sikeres életművet épített fel. Golden Globe- és Emmy-díjjal ismerték el színészi tehetségét. Kitűnő alakításai között sorolták fel a Taxi és a Felhőtlen Philadelphia című tévésorozatban, valamint a Száll a kakukk fészkére, a Becéző szavak, A smaragd románca, az Ikrek és a Bádogemberek című filmben nyújtott játékát.



DeVito emlékezetes alkotásai közé tartozik több olyan film, amelyeket színészként és rendezőként is jegyzett, köztük a Rózsák háborúja, a Hoffa, a Dobjuk ki anyut a vonatból és a Matilda, a kiskorú boszorkány. Producerként pedig mások mellett Quentin Tarantino, Steven Soderbergh és Milos Forman filmjein dolgozott - fűzte hozzá a fesztivál a közleményében.



A San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 21. és 29. között rendezik meg.