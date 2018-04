Életműdíjjal tüntetik ki Bécsben Mészáros Mártát

Az osztrák seregszemle díszvendége lesz Mészáros Márta, akinek hat évtizedes és világszerte méltatott munkássága előtt életműdíjjal tisztelegnek. A rendező április 16-án A filmkészítés művészete címmel mesterkurzust is tart, amelynek keretében élményeiről, tapasztalatairól és munkamódszeréről mesél az érdeklődőknek - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel. A filmfesztiválon levetítik Mészáros Márta legutóbbi, Aurora Borealis - Északi fény című filmjét is.



A Letís CEE Filmfesztivál idén külön programot is szentel a magyar filmnek: a Best of Hungary szekcióban Mészáros Márta filmje mellett Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című rendezése és Antal Nimród A Viszkis című filmje is műsoron lesz.



Kostyál Márk Kojot című alkotása az ígéretes elsőfilmeseket felvonultató Promising Debuts című válogatásban versenyez, a rövidfilmesek között pedig Baranyi Benő Gábor Bújócska és Dudás Balázs Welcome című filmjei indulnak. A dokumentumfilmek mezőnyében Simonyi Balázs kiemelkedő sikerű Ultra című alkotása mérkőzik meg a győzelemért.



Versenyen kívül szerepel a programban Fabricius Gábor Dialógus című rövidfilmje és a magyar koprodukcióban készült Megszállás 1968 című dokumentumfilm is, amelynek magyar epizódját Dombrovszky Linda rendezte.