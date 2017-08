Életműdíjjal ismerik el Wim Wenders munkásságát

A német filmrendező a filmkultúrában és a filmiparban betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként a Douglas Sirk-díjat veheti át október 13-án az észak-német nagyvárosban, amelynek fesztiválján aznap debütál Submergence című új munkája.A fesztivál honlapja hétfőn jelentette be a rendező kitüntetéséről szóló hírt, egyúttal fel is köszöntötte a 72. születésnapját ünneplő Wenderst.A fesztivál szervezői Wenderst a világ filmeseinek élvonalába sorolták, és méltatták az európai filmművészetben és a német filmiparban játszott fontos szerepét. Albert Wiederspiel fesztiváligazgató a mustra egyik sarokkövének nevezte a rendezőt.A Submergence című romantikus thrillert J. M. Ledgard regényéből forgatatta, a főszerepet az Oscar-díjas Alicia Vikander és James McAvoy alakítja. A kalandokkal teli szerelmesfilm egyetemes, mai témákat érint - mondta el a fesztiváligazgató a német-spanyol-francia koprodukcióban készült alkotásról.A Douglas Sirk-díjat 1995 óta ítélik oda az évente megrendezett mustrán, a korábbi díjazottak között olyan elismert művészek vannak, mint Clint Eastwood, Stephen Frears, Jodie Foster, Peter Weir, Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki, Isabelle Huppert, David Cronenberg, Tilda Swinton, Fatih Akin és Catherine Deneuve.Wim Wenders 1945-ben született, az új német mozi egyik úttörőjeként vált ismertté a 1970-es években, és máig a német és európai filmművészet kiemelkedő alkotója. Számos filmdíjat nyert el, köztük az Arany Pálmát és a Bafta-díjat a Páris, Texas című filmjéért, az Arany Oroszlánt A dolgok állásáért, a berlini Ezüst Medvét a Millió dolláros hotelért, de Oscar-díjra is jelölték a Buena Vista Social Club, a Pina Bausch és A Föld sója című alkotásaiért. Két éve a Berlinalén megkapta az Arany Medve-életműdíjat is.Wenders 1996-tól az Európai Filmakadémia elnöke, 2003 és 2017 között pedig a hamburgi Képzőművészeti Akadémián tanított. Öt éve hozta létre feleségével a Wim Wenders Alapítványt, amellyel ugyancsak a filmművészetet támogatja a Berlinben élő rendező.