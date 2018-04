Életműdíjjal ismerik el Mészáros Márta filmrendezőt a LET'S CEE Filmfesztiválon

Hatodik alkalommal rendezik meg Ausztriában a LET’S CEE Filmfesztivált, amelynek keretében 162 alkotást mutatnak be. Láthatók lesznek játékfilmek, dokumentumfilmek és rövidfilmek Közép és Kelet-Európából, valamint megtekinthetők lesznek az első Virtual Reality Cinema alkotásai is.



A fesztivál vetítései Bécsben 8 moziban, illetve Grazban, Villachban, illetve idén először Salzburgban zajlanak majd.



A vetítések mellett a fesztivál külföldi vendégeinek száma is rekordot dönt idén: a meghívottak között szerepel Mészáros Márta filmrendező, Yariv Lerner, az egyik vezető európai filmstúdió vezetője, valamint olyan remek színészek, mint a cseh Karel Roden, a jordán Saba Mubarak, a szlovén Sebastian Cavazza, a horvát Leon Luèev és az amerikai rendező és feminista Stoya.



A LET’S CEE Filmfesztivál díjazottjait április 21-én jelentik majd be, azonban két nyertes már biztos: a fesztivál életműdíját idén Mészáros Márta és Kira Muratova kapja.

Mindkét művész úttörőnek számít az európai mozi világában: Mészáros Márta volt ez első női rendező Magyarországon, aki játékfilmet forgatott, illetve első nőként nyerte el az Arany Medve díjat. Kira Muratova a nonkonformista ukrán forgatókönyvíró és rendező a mai napig az orosz filmművészet egyik legfontosabb szereplője.



A premierek mellett a filmfesztivál idei díjai között is találhatók újdonságok: A Cineplexx Distribution Award értéke 20 000 euró, amelyet a játékfilm vagy a legígéretesebb bemutatkozó film kategóriák egyik tagja nyerhet el.

A Danny Lerner Award 55 000 euró értékű díját a legjobb játékfilm kategória nyertese kapja majd, a VdFS Award 1500 euró értékű díját a legjobb rövidfilm nyeri el, és ugyan ekkora díjra számíthat a UNIQA International Award keretében a legjobb debütáló film kategória nyertese. A LET’S CEE Filmfesztivál új támogatója a Western Union International Bank két közönségdíjas alkotást 1 000-1 000 euróval díjaz majd.



A filmfesztiválon 14 magyar alkotást tekinthetnek meg a nézők. Többek között Mészáros Márta bemutatja Aurora Borealis – Északi fény című alkotását, illetve ekkor lesz az Ultra c. dokumentumfilm ausztriai premierje, együttműködésben a bécsi maratonnal, amelyen a film főszereplője, Szabó Béla is indul.



A fesztivál rövidfilmes versenyprogramjában idén két hazai alkotás, a Bújocska és a Welcome vesz majd részt.



További információ: www.letsceefilmfestival.com