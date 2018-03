Életműdíjat kap Szabó István és Mészáros Márta Kolozsváron

A május 25. és június 6. között zajló filmfesztivál keretében idén is megtartják a magyar napot, amelynek tiszteletbeli meghívottja a két magyar alkotó.



A 80 éves Szabó István, aki 1981-ben a Mephisto című filmjével magyar rendezőként először nyert Oscar-díjat a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, az idei TIFF 3x3 szekciójának egyik szereplője, ami azt jelenti, hogy életművének három csúcsdarabját, az Apát, a Mephistót és a Redl ezredest is bemutatják. A TIFF magyar napján lesz Mészáros Márta legújabb filmjének romániai bemutatója, levetítik a csaknem nyolcéves rendezői szünet után forgatott Aurora Borealis - Északi fényt.



A TIFF magyar napjának vendégei között lesz Szász János is A hentes, a kurva és a félszemű című, vad szerelmi háromszögről szóló új filmjével. A TIFF-en lesz Gárdos Éva Budapest Noir, valamint Bogdán Árpád Genezis című filmjének romániai bemutatója is. A magyar nap programjában szerepel még Török Ferenc 1945 című filmje, illetve Politzer Péter Férfikor című alkotása.



"Az utóbbi évek legimpozánsabb magyar delegációját sikerült meghívni a TIFF idei kiadására. Nagyon örülök, hogy itt lesz Szász János, Mészáros Márta, Török Ferenc és Gárdos Éva, azok a rendezők, akik nélkül a magyar film utóbbi évtizedeit nem lehetne elképzelni.



A válogatás érdekessége, hogy a hat bemutatott nagyjátékfilm többsége történelmi eseményeket vagy szereplőket mutat be, csak kettő kortárs társadalmi dráma" - mondta Zágoni Bálint, a TIFF magyar napjának kurátora, akit a Filmtett.ro portál idézett.



A magyar nap szervezői a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál mellett a Magyar Nemzeti Filmalap, a Balassi Intézet - Bukaresti Magyar Intézet és a Filmtett Egyesület.