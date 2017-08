Életműdíjat kap A királynő és a Veszedelmes viszonyok rendezője

Életműdíjjal tünteti ki a Velencei Filmfesztivál Stephen Frears brit filmrendezőt, akinek új alkotása is a Lidón debütál.



Frears, aki Victoria & Abdul című filmjével érkezik Velencébe, szeptember 3-án, egy külön ceremónia kíséretében veheti át a Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker elnevezésű életműdíjat - számolt be róla csütörtökön a The Hollywood Reporter.



A királynő, a Philomena - Határtalan szeretet és a Veszedelmes viszonyok rendezője, akit kétszer is jelöltek Oscar-díjra, visszatérő vendég a velencei filmmustrán. 2000-ben a Liam című filmjében szereplő Megan Burns nyerte el a Marcello Mastroianni-díjat. 2002-ben pedig Gyönyörű mocsokságok című filmje a versenyprogramban szerepelt. 2006-ban Helen Mirren nemcsak az Oscart kapta meg A királynőben nyújtott alakításáért, hanem a velencei Volpi Kupát is. 2013-ban pedig a Philomena nyerte el a legjobb forgatókönyv díját a lagúnák városában.



A Victoria & Abdul című történelmi drámát versenyen kívül vetítik. A film 1887-ben játszódik, és Viktória királynő találkozását meséli el Abdul Karimmal, egy ifjú indiai tisztviselővel. A szereposztásban Judi Dench, Ali Fazal és Eddie Izzard látható.



Alberto Barbera, a velencei filmmustra igazgatója a kortárs brit filmművészet legjelesebb alkotói között emlegette Frears nevét Ken Loach és Mike Leight társaságában.



Hozzátette: Frears ritka adottsága, hogy "éles, maró, szokatlan, és egyszerre zavaró és szórakoztató" portrékkal ábrázolja a brit társadalmat.



A Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker elismerést korábban Takesi Kitano, Abbas Kiarostami, Agnes Varda, Sylvester Stallone, Mani Ratnam, Al Pacino, Spike Lee, Ettore Scola, James Franco, Brian de Palma és Amir Naderi is megkapta.



A 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 30. és szeptember 9. között rendezik meg.