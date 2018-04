Elbúcsúztak Inukától, Szingapúr utolsó jegesmedvéjétől

Egészségügyi okokból és "emberségből" elaltattál Inukát, Szingapúr utolsó jegesmedvéjét, fajának első olyan példányát, amely egy trópusi országban született.A 27 éves ragadozó öt éve küzdött különböző, a korából következő betegségekben."Nehéz szívvel búcsúztunk el reggel szeretett öreg medvénktől, Inukától" - közölte szerdán Facebook-oldalán a szingapúri állatkertet üzemeltető Wildlife Reserves Singapore (WRS).A szakemberek azután hozták meg a döntést, hogy egy orvosi vizsgálat során kiderült, Inuka egészsége az intenzív kezelés és az elmúlt egy hónapban végzett fokozott ellenőrzések ellenére is rohamosan romlik."Az őt ellátó csapat erőfeszítései ellenére is romlott Inuka állapota, és emberségből hoztuk meg azt a nehéz, de szükséges döntést, hogy nem ébresztjük fel az altatásból" - közölte az intézmény.Inuka ízületi gyulladásban, fogászati problémákban, visszatérő fülgyulladásban és a korával járó általános izomsorvadásban szenvedett. Szőre zöldes árnyalatot öltött, vélhetően algásodás következtében.A medve 1990-ben született, az első, trópusi országban fogságban világra jött jegesmedveként. Szülei a Kanadából és Németországból származó Nanook és Sheba voltak. 27 évével jóval túlélte fajtársait, amelyeknek várható élettartama 15-18 év.Inuka hároméves volt, amikor a város egyik jelképévé választotta a Straits Times című lap. 2004-ben azonban Inuka és anyja szőre zölddé kezdett válni, ekkor kritikus hangok megkérdőjelezték a jegesmedvék trópusi területen tartásának etikusságát. Az állatkert közlése szerint az elszíneződést alga okozta, a BBC pedig arról számolt be, hogy a medvék szőrét hidrogén-peroxiddal fehérítik ki az intézményben.Inuka halálával lezárult a szingapúri állatkert fennállásának egyik fejezete, a WRS ugyanis 2016-ban döntést hozott arról, hogy nem importál többé jegesmedvét. A belső tárgyalások értelmében a jövőben a "trópusi vadvilágra és a veszélyeztetett dél-ázsiai fajokra fognak fókuszálni".