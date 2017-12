Elárulta zaklatója nevét Baukó Éva

Hétfő délelőtt Facebook-oldalán közölte Baukó Éva , hogy nyolc évvel ezelőtt munkahelyén szexuálisan zaklatták. A posztban zaklatóját nem nevezte meg, később az Index és a Bors kérésére is elárulta, hogy Havas Henrik az említett férfi.A celeb Havas személyi asszisztenseként dolgozott, elmondása szerint a közös ebédek során rendszeresen pajzán célzásokat tett, valamint felajánlotta, hogy fizeti az iskoláját és az albérletét, csak legyen a barátnője."Amikor kettesben voltunk az irodájában, azt is elmondta, hogy ő mit és hogyan szeret a szexben" - mesélte Baukó Éva a Borsnak.A lapnak azt is elárulta, hogy minden nap szorongva járt munkába, és bár egy ujjal sem ért hozzá Havas, a verbális zaklatás napi szinten ment.Öt hét munkaviszony után azonban Havas felmondott Baukónak, ami hatalmas megkönnyebbülést hozott a celebnek, viszont súlyos problémái voltak később az önértékelésével: ebben úgy érzi Havas is ludas, ezért is őrlödött, hogy megnevezze-e zaklatóját.Havas Henrik a Bors megkeresésére annyit közölt: "Ómolnár Miklós (a Story magazin egykori főszerkesztője – a szerk.) 2011-ben csinált címlapsztorit Baukó Évából, azóta néha még felbukkant és most tovább színezte a sztoriját, úgyhogy őt keresse."