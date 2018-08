Eladó egy szellemjárta angliai vasútállomás

Eladó egy viktoriánus stílusú vasútállomás Angliában. Az érdeklődőket azonban figyelmeztetik, az épület ugyanis a közhiedelem szerint szellemjárta.



A Dél-Yorkshire grófságbeli Chapeltown ma már használaton kívüli állomásához váró, jegyiroda és peron is jár. A felújításra szoruló épületben három hálószoba van.



Ami a szellemet illeti, a The Independent című lap pénteki tudósítása szerint egy olyan férfi kísértete lakja az épületet, aki a második világháborúban egy légicsapásban vesztett életét, amikor Churchill-tankokat indítottak útnak az állomásról. A jelenlegi tulajdonosok azonban nem számoltak be "paranormális tevékenységekről" a BBC szerint.



Az állomáson 1953-ban állították le az utasforgalmat, teherszállításra azonban még hosszú évekig használták. Az épület alig több mint három kilométerre van az M1-es autópályától, vagyis ideális otthon lehet ingázóknak. Nincs messze tőle az új chapeltowni állomás sem. A környezet viszont ideális a természetkedvelőknek, gyönyörű erdő veszi körül az állomást.



Az irányár 250 ezer font (90 millió forint), az ingatlant szeptember elején árverezik el.